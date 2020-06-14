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كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 ص
كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها، لتجنب الوقوع فى أخطاء الفواتير، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:
 
1- مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.
 
2-  إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجود بمنتصف الفاتورة فى الجزء الأيمن.
 
3-  يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.
 
4-  احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.
 
5- إذا كانت القراءة المواجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.
 
6-  توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.
 
فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا)
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)
7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

ايمن حمزة

وزير الكهرباء

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