اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 12 ألفا

الأحد، 14 يونيو 2020 08:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 12 ألفا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول /أ ش أ/

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أعلنت سلطات الصحة العامة فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 12 ألفا و85 حالة.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم بأنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا انخفض اليوم مؤقتا إلى حدود 30 حالة فى خمسة أيام، إلا أنه من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى فى أى وقت، بسبب العدوى الجماعية الأخرى التى بدأت فى شركة (ريتش واي) لبيع المنتجات الصحية فى منطقة كوان-أك فى العاصمة (سول).

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين الـ 34 حالة الجديدة، كانت 31 حالة لانتقال العدوى محليًا، و3 حالات قادمة من الخارج.

ويبقى عدد حالات الوفاة بكورونا فى كوريا الجنوبية دون تغيير عند 277 حالة.

 


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