بيشكيك (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى دولة قيرغيزستان اليوم الأحد، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، فيما يعتبر قفزة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة التي كان معدل الإصابة اليومي فيها يتراوح بين 30 و40 حالة.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا -في بيان له (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية) - إن من بين الحالات الجديدة كان هناك 4 مصابين قادمين من خارج البلاد، بينما كان هناك 39 مريضًا ثبتت ايجابية تحاليلهم الطبية أثناء مراقبتهم للاشتباه في إصابتهم، ولم يتم بعد تحديد مصدر العدوى للمرضى الـ 35 الآخرين.

وأضاف أن إجمالي المصابين في دولة آسيا الوسطى وصل إلى 2885 حالة منهم 438 من العاملين في المجال الطبي، بينما تبلغ الوفيات حتى الآن 27 شخصًا،وتم شفاء 1791 شخصًا .

وأعلنت حكومة قيرغيزستان الأحد الماضى، إنهاء العمل بالقيود الصارمة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مثل حظر التجول، وسمحت لبعض الأنشطة باستئناف العمل اعتبارا من الاثنين.