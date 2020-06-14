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قائد شرطة أتلانتا يقدم استقالته بعد مقتل مواطن برصاص الشرطة

الأحد، 14 يونيو 2020 12:27 ص
قائد شرطة أتلانتا يقدم استقالته بعد مقتل مواطن برصاص الشرطة جانب من مشهد مقتل المواطن
كتب محمد عبد العظيم

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قدم قائد شرطة أتلانتا، استقالته بعد ساعات من مقتل مواطن أمريكي أسود البشرة يدعى رايشارد بروكس، برصاص الشرطة.

قدم قائد شرطة أتلانتا، يوم السبت، استقالته بعد ساعات من مقتل مواطن أمريكي أسود البشرة يدعى رايشارد بروكس، برصاص الشرطة.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عاما) من أتلانتا، وأفادت الشرطة بأنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

ويظهر تسجيل نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين.

وانتزع بروكس صاعقا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض، كما وثق التسجيل لحظة إطلاق النار على المواطن الأمريكي الذي لقي مصرعه.

 

 


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