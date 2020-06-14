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في اليوم العالمى للتبرع بالدم.. تعرف على مكتشف نظام فصائله

الأحد، 14 يونيو 2020 12:00 ص
في اليوم العالمى للتبرع بالدم.. تعرف على مكتشف نظام فصائله كارل لاندشتاين مكتشف فصائل الدم
كتبت آية دعبس

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يحتفل العالم اليوم، الأحد 14 يونيو 2020، باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذى يوافق تاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم ABO، والذي حاز بسببه على جائزة نوبل.
 

فمن هو كارل لاندشتاينر؟

 
كارل لاندشتاين، ولد في 14 يونيو 1868، وهو عالم أحياء وطبيب نمساوي حاصِل على جائزة نوبل في الطب سَنة 1930، حيث وضع نظاما حديثا لتقسيم فصائل الدم معتمدا على التعرف على عوامل التراص الموجودة فى الدم، واشترك مع الطبيب الأمريكي ألكسندر فينر في اكتشاف عامل ريزوس سنة 1937، كما اشترك سنة 1909 مع إرفين بوبر في اكتشاف فيروس شلل الأطفال، وقد منح اسمه سنة 1946 جائزة لاسكر، وذلك بعد وفاته.
 
منح كارل عام 1946 جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية السريرية (أى منحها بعدَ وفاته)، كما انتخب عضواً خارجياً للجمعية الملكية (ForMemRS) عام 1941، وفى 14 يونيو 2016 احتفلت جوجل بالذِكرى 148 لميلاد العالم كارل لاندشتاينر.
 
قبل اكتشاف كارل لاندشاتاينر لفصائل الدم المختلفة للبشر، كان الناس يتووفون يوميا بسبب النزف فى الحوادث، وبسبب النزف الناتج من القرح، لم يكن أحد يعرف أن البشر لديهم أربعة فصائل دم رئيسية هى "A، B، O، & AB" وأن اعطاء أحد الأشخاص دم مغاير لفصيلته ولا يتناسب مع فصيلة دمه، قد يؤدى لحدوث رد فعل مناعى قاتل.
 
كان كارل لاندشتاينر مهتم بدرجة كبيرة بدراسة فصائل الدم وكيمياء الأجسام المضادة، وعوامل المناعة فى الدم، حتى وفاته، ومن أهم الأبحاث التى قدمها للانسانية أن جعل الكيمياء فى خدمة صناعة الأمصال، ويعتبر "كارل لاندشتاينر" صاحب الإكتشافات المنقذه لأرواح الملايين.
 
وأجرى أبحاث فى مجال كيفية انتقال مرض شلل الأطفال، والذى لم يكن يعرف بعد اسبابه، حيث قام بعمل تجربة، نقل فيها خلاصة النخاع الشوكى، من طفل توفى بتأثير مرض شلل الأطفال إلى أحد القرود عن طريق الحقن، وهو ما تسبب فى انتقال المرض إلى القرد، وشارك اكتشافاته البحثية فى مجال المناعة المرتبطة بمرض شلل الأطفال مع معهد باستير فى باريس، حيث عمل معهم متطوعا وبصورة شخصية.
 
وأصبح "كارل لاندشتاينر" أستاذا فخريا فى معهد روكفلر فى عام 1939، إلا أنه ظل على عهده فى النشاط البحثى وفى العمل الجاد والاجتهاد، وحتى أصيب بنوبة قلبية فى معمله فى يوم 24 يونيو 1943 ونقل إلى المستشفى حيث وافته المنية بعد يومين فقط.
 
 

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