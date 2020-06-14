فيديو يوثق واقعة قتل جديدة برصاص الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود

كتب وكالات

بعد ساعات من تفجر عاصفة غضب جديدة على خلفية قتل رجل من أصل أفريقى فى الولايات المتحدة، أعلن عن استقالة رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها مدينة أتلانتا، بعد تسريب فيديو يظهر إقدام عنصرى شرطة على قتل شاب يدعى رايشارد بروكس، بحسب "سكاى نيوز".

وقبلت استقالة قائدة الشرطة إريكا شيلدز، بعد مقتل ريشارد بروكس (27 عاما)، واحتشد عشرات المحتجين فى موقع إطلاق الرصاص جنوبى وسط المدينة، وذكرت رئيسة بلدية أتلانتا، كيشا لانس بوتمس فى مؤتمر صحفى "لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا، وطالبت بإقالة الضابط على الفور، ولم تكشف السلطات بعد عن اسمى الضابطين المتورطين فى إطلاق الرصاص، وكلاهما أبيض.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، احتجاجا على واقعة إطلاق نار من قبل الشرطة أدت إلى مقتل رجل من أصل أفريقى نام فى سيارته، بينما كان ينتظر فى طابور للوجبات السريعة جنوبى وسط المدينة.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق فى مقتل بروكس، وقالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال بعد فشله فى اختبار ميدانى يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وبدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس فى أتلانتا، ومن المتوقع أن تستمر طوال، وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد موت الأميركى من أصل أفريقى جورج فلويد، بعدما جثم شرطى على عنقه لما يقرب من 9 دقائق، أثناء إلقاء القبض عليه.

وقال محققو جورجيا إن التسجيل المصور الذى التقطه شاهد عيان يساعد تحقيقهم، ويظهر التسجيل الذى نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى بروكس على الأرض خارج سيارته، وهو يصارع شرطيين اثنين.

وانتزع بروكس صاعقا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ فى الركض، وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل، ويُسمع فى الفيديو دوى طلقات نارية مع شخص يصرخ "لقد أوقعت به"، وبعدها يظهر بروكس ممدا على الأرض، وفق "رويترز".

وقال بول هوارد ، المدعى العام لمقاطعة فولتون، فى بيان أرسله بالبريد الإلكترونى إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا فى الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.