فيديو .. محافظ الإسكندرية يحيل مسؤلى النظافة بحى غرب للتحقيق

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، بإحالة كافة مسؤلى الرصد البيئى و ملف النظافة بحى غرب الإسكندرية الى التحقيق ، وتحرير محضر فى شركة النظافة المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية ، وذلك بسبب رصد كارثة بيئية بأحد بلوكات مساكن المتراس غرب الإسكندرية

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم،أن ذلك جاء خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ الإسكندرية بشوارع حى غرب ، يرافقة المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب و مسؤلى الحى ، حيث قام اللواء محمد الشريف بالتجول بالشوارع الجانبية و تبين وجود أكوام من القمامة بالكتلة السكنية.

واستمع محافظ الإسكندرية لشكاوى أهالى الشارع من تراكم أكوام القمامة ، مؤكدين على أن مسؤلى شركة النظافة هم من يقومون بإلقائها بالشارع الجانبة وليس السكان ، مطالبين بمحاسبة مسؤلى الشركة للتسبب فى كارثة بيئية تضر بصحة السكان .

من جانبة شدد المحافظ على محاسبة المقصرين ، وضع صناديق قمامة لتجميعها بطول الشارع ، وؤكدا للسكان على أن المحافظة تولى إهتماما كبيرا لملف النظافة ليس فى الشوارع الرئيسية فقط بل فى كل شوارع الإسكندرية و الجانبية أيضا ، قائلا :" مكتب رئيس الحى مفتوح لآى شكوى و سيتم محاسبة المقصرين و إحالتهم للتحقيق "

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



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