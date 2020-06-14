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فيديو.. حزب أردوغان يهدم مسجدًا عمره 65 عامًا فى مدينة أرضروم

الأحد، 14 يونيو 2020 06:03 م
فيديو.. حزب أردوغان يهدم مسجدًا عمره 65 عامًا فى مدينة أرضروم اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أقدم رجال حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أدروغان على هدم مسجد عمره 65 عاما بمدينة أرضروم، وهو ما أثار حالة غضب لدى السكان، حيث يقول أحد المواطنين الأتراك: هذا هو الجامع.. هؤلاء بلا ضمير ولا يعطون قيمة للروحانيات، نعم سينشئون سدًّا بالقرية لكن لا يهدم الإنسان مسجدًا".

ويضيف المواطن التركى خلال فيديو لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية: إن ما ترونه هو مسجد أُنشئ منذ 65 سنة، إن جدى كان يحضر الحجارة بعربته الكارو من على بعد 10 كم لبناء هذا المسجد، واليوم انظروا إلى حال الجامع.

ويستطرد المواطن التركى: انظروا، هل هناك ضمير، هل هذه عدالة؟ لا أعلم ماذا أقول بعد، انظروا إلى حال الجامع.


تركيا

المعارضه التركيه

ازمه تركيا

اردوغان

ارضروم

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