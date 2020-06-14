اليوم السابع
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فيديو .. إعادة افتتاح متنزه أوشن بارك أمام الزوار فى هونج كونج بعد 4 شهور إغلاق

الأحد، 14 يونيو 2020 02:25 م
فيديو .. إعادة افتتاح متنزه أوشن بارك أمام الزوار فى هونج كونج بعد 4 شهور إغلاق عودة الحياة لملاهي هونج كونج
كتب محمد شعلان

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بدأ منتزه أوشن بارك الترفيهي في هونج كونج إعادة افتتاحه من جديد بعد إغلاقه قبل أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ووضع المنتزه قواعد جديدة للدخول تشمل ارتداء الضيوف أقنعة الوجه وخضوعهم لفحوص درجة الحرارة للتأكد من خلو الزوار من أي أعراض للوباء العالمي، وعرضت صحيفة اندبندنت عربية فيديو لعودة الحياة والاحتفالات داخل المتنزه الترفيهي بإقبال متوسط وسط استمرار أعمال تعقيم المقاعد للوقاية من كورونا.

وعلى جانب آخر، قال جيفرى اوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى الثلاثاء الماضي إن وضع هونج كونج كمركز مالي عالمي، مهم ليس فقط للصين بل أيضا لبقية العالم.

عودة الحياة لملاهي هونج كونج
عودة الحياة لملاهي هونج كونج

 

وقال أوكاموتو "هونج كونج مدعومة بقطاع مالي قوي للغاية ... ونظام نقدي يرتكز على قواعد، وتحظى بإدارة جيدة وتفهم جيد من العالم"، وقال خلال اجتماع مائدة مستديرة "هونج كونج مهمة، ليس فقط للصين لكن لسائر العالم. نريد الحفاظ على (وضع) هونج كونج كمركز مالي".

 

وأضاف أن من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثا معدلا لتوقعاته الاقتصادية العالمية في 24 يونيو.

 

كما تحتفل هونج كونج بمرور عام على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وسط استمرار الاعتقالات الجماعية وتواصل حظر التجمعات جراء إجراءات الحجر والاحتواء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك احتمال دخول قانون الأمن القومي الذي يلوح في الأفق حيز التطبيق والذي سيحد عودة الاضطرابات في المدينة.

 

وانطلقت التجمعات الضخمة والعنيفة في 9 يونيو واستمرت لمدة سبعة أشهر، وخرج ما يصل إلى مليون شخص إلى شوارع هونغ كونغ لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين.


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الصين

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