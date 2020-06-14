اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 09:55 م
خالد صلاح
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فلسطين تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا فى الخليل وحلحول

الأحد، 14 يونيو 2020 08:46 م
فلسطين تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا فى الخليل وحلحول كورونا فى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى مدينة الخليل وبلدة حلحول بالمحافظة.
وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن إحدى الإصابات لعامل يبلغ من العمر (50 عاما) عائد من داخل أراضي عام 48، والثانية لشابة (29 عاماً) وهي مخالطة لمصاب سابق، والثالثة لمواطن (46 عاما) وهو مخالط لمصاب سابق أيضا.


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى فلسطين

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