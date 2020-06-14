فلسطين تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا فى الخليل وحلحول

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى مدينة الخليل وبلدة حلحول بالمحافظة.
وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن إحدى الإصابات لعامل يبلغ من العمر (50 عاما) عائد من داخل أراضي عام 48، والثانية لشابة (29 عاماً) وهي مخالطة لمصاب سابق، والثالثة لمواطن (46 عاما) وهو مخالط لمصاب سابق أيضا.
فلسطين تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا فى الخليل وحلحولالأحد، 14 يونيو 2020 08:46 م
كورونا فى فلسطين - أرشيفية
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى مدينة الخليل وبلدة حلحول بالمحافظة.
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