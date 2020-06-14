فرنسا تحافظ على معدلات إصابات أقل من 30 حالة بسبب كورونا لليوم الخامس

رويترز

حافظت فرنسا على معدل وفيات يومي بفيروس كورونا أقل من 30 وفاة وذلك لليوم الخامس على التوالي، بعدما سجلت، اليوم، الأحد، تسع وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 29407.

كما سجلت الحكومة انخفاضا في عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات بواقع 28 حالة ليصل إلى 10881 وكذلك انخفض عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة بواقع اثنين ليصل إلى 869 وذلك في استمرار للاتجاه النزولي للعددين على مدى أسابيع.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة 407 حالات ليبلغ الإجمالي 157220 إصابة.