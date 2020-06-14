فرنسا تحافظ على معدلات إصابات أقل من 30 حالة بسبب كورونا لليوم الخامس

حافظت فرنسا على معدل وفيات يومي بفيروس كورونا أقل من 30 وفاة وذلك لليوم الخامس على التوالي، بعدما سجلت، اليوم، الأحد، تسع وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 29407.
كما سجلت الحكومة انخفاضا في عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات بواقع 28 حالة ليصل إلى 10881 وكذلك انخفض عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة بواقع اثنين ليصل إلى 869 وذلك في استمرار للاتجاه النزولي للعددين على مدى أسابيع.
وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة 407 حالات ليبلغ الإجمالي 157220 إصابة.
يأتى هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدء مرحلة جديدة من تخفبف قيود الإغلاق الخاص بوباء كورونا، مشيراً فى كلمة وجهها للفرنسيين إلى أن كافة مناطق ومدن فرنسا ستعتبر "خضراء"، اعتباراً من الاثنين، عدا جزيرة "مايوت" وإقليم "غيانا" حيث لا يزال الوباء منتشرا بشدة بها.
وقال ماكرون فى خطابه : "اعتباراً من الغد سيكون من الممكن مرة أخرى التنقل بين الدول الأوروبية وبدءً من 1 يوليو سنتمكن من الذهاب إلى دول خارج أوروبا ، وفقا لدرجة السيطرة على الوباء فيها".
وأضاف أن حكومته عملت على رسم خطة قوية لإعادة الإعمار الاقتصادي ومعالجة الآثار التى خلفها وباء كورونا . وتابع : "يجب أن نخلق وظائف جديدة من خلال الاستثمار في استقلالنا التكنولوجي والرقمي والصناعي والزراعي وغير ذلك من الانتاج الحقيقي".
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