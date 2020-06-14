اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تحافظ على معدلات إصابات أقل من 30 حالة بسبب كورونا لليوم الخامس

الأحد، 14 يونيو 2020 10:40 م
فرنسا تحافظ على معدلات إصابات أقل من 30 حالة بسبب كورونا لليوم الخامس باريس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حافظت فرنسا على معدل وفيات يومي بفيروس كورونا أقل من 30 وفاة وذلك لليوم الخامس على التوالي، بعدما سجلت، اليوم، الأحد، تسع وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 29407.
 
كما سجلت الحكومة انخفاضا في عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات بواقع 28 حالة ليصل إلى 10881 وكذلك انخفض عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة بواقع اثنين ليصل إلى 869 وذلك في استمرار للاتجاه النزولي للعددين على مدى أسابيع.
 
وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة 407 حالات ليبلغ الإجمالي 157220 إصابة.
 
يأتى هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدء مرحلة جديدة من تخفبف قيود الإغلاق الخاص بوباء كورونا، مشيراً فى كلمة وجهها للفرنسيين إلى أن كافة مناطق ومدن فرنسا ستعتبر "خضراء"، اعتباراً من الاثنين، عدا جزيرة "مايوت" وإقليم "غيانا" حيث لا يزال الوباء منتشرا بشدة بها.
 
وقال ماكرون فى خطابه : "اعتباراً من الغد سيكون من الممكن مرة أخرى  التنقل بين الدول الأوروبية وبدءً من 1 يوليو سنتمكن من الذهاب إلى دول خارج أوروبا ، وفقا لدرجة  السيطرة على الوباء فيها".
 
وأضاف أن حكومته عملت على رسم خطة قوية لإعادة الإعمار الاقتصادي ومعالجة الآثار التى خلفها وباء كورونا . وتابع : "يجب أن نخلق وظائف جديدة من خلال الاستثمار في استقلالنا التكنولوجي والرقمي والصناعي والزراعي وغير ذلك من الانتاج الحقيقي".

 


فرنسا

كورونا

اصابات

وفيات

باريس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار الرئيس: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة