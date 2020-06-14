غلق مطلع شبرا بنها الحر من الدائرى 15 يوما لأعمال ربط محور مصر الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، أنه بدء من غد الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم 30/6/2020، سيتم غلق المطلع الحالى لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من نفق السلام إتجاه الطريق الزراعى.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أنه سيتم تحويل حركة المركبات الراغبة فى استخدام محور شبرا بنها الحر اتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى أحمد عرابى بمحافظة القليوبية "منزل أم بيومى الجديد" الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر "الجارى غلقه" ثم السير يميناً بطريق أحمد عرابى لمسافة 500 متر تقريباً ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر إتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حالياً.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أنه يأتى ذلك لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر، كما تابع أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل المحور ورفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور والتى بدأت طوال الأسبوع الماضى، موضحا أن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

وأشارت المحافظة، بأن منطقة الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتي بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يبلغ طوله 4200م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع.

كما شدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز - المياه -الصرف الصحي -والكهرباء)، كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.