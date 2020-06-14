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غرفة بنى سويف تناقش تشكيل مجلس شباب الأعمال لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:33 م
غرفة بنى سويف تناقش تشكيل مجلس شباب الأعمال لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة جانب من الاجتماع
بني سويف - أيمن لطفي

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التقى حسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف - سكرتير عام الاتحاد المصرى للغرف التجارية - مجموعة من شباب المحافظة الذين أبدوا رغبتهم فى تشكيل مجلس شباب أعمال يتبع الغرفة التجارية على غرار مجلس سيدات الأعمال الذى تم تشكيله حديثا، وذلك بحضور محمد محمود المستشار القانونى للغرفة، ومحمد حميدة مدير العلاقات العامة والمتابعة بالغرفة، أمين سر المجلس.

وخلال اللقاء الذى عقد اليوم الأحد بمقر الغرفة التجارية بمدينة بنى سويف العاصمة، عرض الشباب بعض الأفكار والمقترحات لتنمية الاستثمارات بالمحافظة، ودعم الشباب فى مجال التجارة، وتقديم كافة سبل الدعم لمشروعاتهم، وتفعيل بروتوكول الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، وأثنى رئيس الغرفة على هذه المقترحات، واعدا بتشكيل مجلس شباب الأعمال وتقديم الدعم اللازم لأعضائه والتعاون المثمر معهم، من خلال تقديم دراسات الجدوى لشباب الخريجين مجانا علاوة على تنمية المهارات البشرية وورش العمل التى ستنفذها الغرفة، بالإضافة إلى تكليف كريم عيد مبارك النائب الثانى للغرفة التجارية وعضو مجلس الإدارة باستيفاء كافة الأوراق اللازمة، وعرض الفكرة على مجلس الإدارة فى أولى جلساته القادمة للحصول على موافقة بتشكيل المجلس.


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