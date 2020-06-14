اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 05:23 م
خالد صلاح
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علقة موت لسواق ميكروباص وزع كمامات مستعملة علي الركاب - الحلزومة

الأحد، 14 يونيو 2020 05:12 م
علقة موت لسواق ميكروباص وزع كمامات مستعملة علي الركاب - الحلزومة الحلزومة
تقديم حازم عبد الصمد

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في حلقة جديدة من برنامج الحلزومة الذي يقدمه حازم عبد الصمد، يجسد هذه المرة شخصية سائق ميكروباص مستهتر، لا يهمه سوي ان يمر من كمين الشرطة بسلام، فبعد فرض غرامه علي كل من يخالف ارتداء الكمامة قرر أن يحضر كمامات مستعملة وقام بتوزيعها علي الركاب بحجة تطبيق القانون، وهو الشخص ذاته لا يرتدي كمامة .

فعندما يركب الزبائن يلزمهم بارتداء الكمامات فيقومون بارتدائها بحسن نية ويفاجئهم عند النزول بطلب استرجاع الكمامة، ذلك الأمر الذي أثار غضب الركاب وقام البعض بضربه والآخر بمحاولة اصطحابه لقسم الشرطة.

 

وينهي حازم المقلب برسالته وهي ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات في أي مكان يذهبون له، والتأكد من المصدر والمكان الذي يشترون منه الكمامة، وعند التخلص منها يجب التخلص منها بطريقه سليمة .

 

 

 


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