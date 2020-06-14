اليوم السابع
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ضحايا تزوير الأختام يدلون بأقوالهم والنيابة تواجه المتهم بالتحريات

الأحد، 14 يونيو 2020 12:00 ص
ضحايا تزوير الأختام يدلون بأقوالهم والنيابة تواجه المتهم بالتحريات مستندات مزورة- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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تستمع النيابة العامة، لعدد من ضحايا متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

 

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، و الأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المتهم في نشاطه وضمت كارنيه عضوية منسوب لإحدى النقابات "مزور"- هاتف محمول بفحصه تبين إحتواءه على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير).

 

وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو الوارد بالتحريات. وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى. بمواجهته إعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.


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