اليوم السابع
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صور.. لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارة إسنا بعد متابعة الوضع الصحى

الأحد، 14 يونيو 2020 04:10 م
صور.. لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارة إسنا بعد متابعة الوضع الصحى لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة
الأقصر – أحمد مرعى

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أنهت لجنة محافظة الأقصر، عصر اليوم الأحد، زيارتها لمدينة إسنا لمتابعة الوضع الصحى داخلها، حيث قامت اللجنة بزيارة كافة المستشفيات داخل المدينة، عقب شكاوى الأهالى بعدم وجود مستشفى تخدم الأهالى بعد تحويل مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى، ومستشفى صدر إسنا للفحص والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا وتجهيزها بـ20 سرير لرعاية المصابين، حيث ضمت اللجنة كل من رندا سيف مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود ناصر عضو التفتيش بالمتابعة، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا.

وقام أعضاء اللجنة خلال جولاتهم بالمرور علي مستشفي الرمد بإسنا وفحص كافة قدراتها علي التشغيل، وكذلك قامت اللجنة بفحص المستشفي القديم ومدة صلاحية المستشفي بالعمل مرة آخري بكافة أقسامها، من حضانات وعمليات ومعمل أشعة وعناية مركزة، والوقوف علي قوة العمل والعاملين بالمستشفي من أطباء وفنين وتمريض، وتم عمل بيان ومذكرة كاملة بالأجهزة الطبية الصالحة والقابلة للإصلاح، كما قام أعضاء اللجنة من المحافظة، بالمرور على مستشفي الصدر التى تقوم بالكشف والفحص والعزل بإسنا، كما أجروا لقاء مع الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفي إسنا التخصصى للعزل الصحى.

وضمت اللجنة خلال الزيارة كل من رندا سيف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الأقصر، ومحمود ناصر عضو التفتيش والمتابعة بالمحافظة، والدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، والدكتور عبد الحميد صقر نائب مدير مستشفي إسنا التخصصي، ومحمد سيد سليمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس الوحدة المحلية بإسنا، وأيمن ربيع عضو مكافحة بالوحدة المحلية بإسنا، ومحمد إمام عضو المكافحة بالوحدة المحلية بإسنا.

وكان قد أطلق المئات من أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، هاشتاج "اسنا بدون مستشفى" كحملة لدعم أهالى مدينة إسنا التى تعانى من زيادة فى حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم نشر الهاشتاج فى وسائل التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وتعدى الـ49 ألف تويته لدعم أهالى المدينة الأكبر فى الكتلة السكانية بمحافظة الأقصر.

لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (1)
لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (1)

 

لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (2)
لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (2)

 

لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (3)
لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (3)

 

لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (4)
لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (4)

 

لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (5)
لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة (5)

 


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