صور.. حملة من الطب البيطرى بالشرقية لتعقيم وتطهير قرية ميت ربيعة لمواجهة كورونا

الشرقية – فتحية الديب

قامت حملة من مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد علي، وكيل المديرية، اليوم الأحد، برش وتعقيم قرية ميت ربيعة البيضاء، كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة الأهالي.

حيث قاد الحملة الدكتور أيمن السيد حسن، مشرف الصحة العامة، بإدارة الطب البيطرى بمركز بلبيس، برئاسة الدكتور خالد الأهواني، مدير إدارة الطب البيطرى بمركز بلبيس، وقامت الحملة برش وتعقيم مبنى مدرستى ميت ربيعة رقمى 1 و2 ومبنى الجمعية الزراعية بالقرية والعديد من الشوارع الرئيسية والجانبية بالقرية، كما توجهت الحملة لرش بعض المناطق بناحية عزبة الأشرم التابعة للقرية .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة القيام بالمتابعة المرورية وفض الأسواق الأسبوعية ،وضبط أى مخالفات لقرار الحظر، فضلا عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة

حملة تطهير وتعقيم قرية ميت ربيعة