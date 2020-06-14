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صور.. جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبين القناطر لمتابعة الالتزام بالحظر وأعمال النظافة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:37 م
صور.. جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبين القناطر لمتابعة الالتزام بالحظر وأعمال النظافة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبين القناطر لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، ومستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع المدينة والتقى بالعاملين في مشروع الغاز الطبيعى بالمدينة وقد أثنى الهجان على عملهم ووجه لهم الشكر على العمل حتى ساعات متأخرة من الليل لسرعة إنهاء توصيل الغاز الطبيعى للمدينة .

وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد بعض الشوارع  حيث تلاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة العديد، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.

 

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