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صحة شمال سيناء : تسجيل ثانى حالة وفاة بكورونا بقسم عزل مستشفى العريش

الأحد، 14 يونيو 2020 09:31 ص
صحة شمال سيناء : تسجيل ثانى حالة وفاة بكورونا بقسم عزل مستشفى العريش مستشفى العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية  التابعة لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اليوم فى بيان لها عن تسجيل حالة وفاة احد ابناء مدينة الشيخ زويد الذى سبق احتجازه بقسم العزل بمسشتفى العريش بعد اصابته بكورونا.

واوضح بيان الإدارة الصحية أن هذه أول أول حالة وفاة لمصاب بكورونا فى الشيخ زويد، وتوفى أثناء حجزه بقسم العزل بمستشفى العريش العام.

ونبه بيان الإدارة الصحية المواطنين انه من أجل سلامتهم وحرصا على حياتهم عدم التهاون والاستهتار بالمرض،والإلتزام بتنفيذ قواعد التباعد الإجتماعى وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات واستخدام أساليب الوقاية والمواد المطهرة.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء ، فى بيان لها، الانتهاء من تعقيم منازل 5 مخالطين لحالة إصابة بكورونا .

وجاء فى البيان، أنه خوفاً على صحة المواطنين و كإجراء احترازى انتقل الفريق الطبى بالإدارة الصحية بالشيخ زويد بقيادة الدكتورمحمد حسن مدير الإدارة الصحية، إلى منازل المخالطين للمواطن إيجابى بفيروس كورونا، وعددهم خمسة منازل بمدينة الشيخ زويد، وتم تطهيرها بالكامل وتعقيمها، والتنبيه على جميع المخالطين بالعزل التام بالمنزل لمدة 14 يوم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات وحصر المخالطين وإعطائهم شنط المخالطين تحتوى على الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وسبق ذلك الانتقال لمنزل المواطن إيجابى كورونا، وتم تطهيره بالكامل وتعقيم الأماكن التى كان متواجداُ بها والتنبيه على أسرته وجميع المخالطين له بالعزل التام بالمنزل لمدة 14 يوم، وتم اتخاذ جميع الاجراءات وحصر المخالطين واعطائهم شنط المخالطين تحتوى على الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأوضح بيان صحة شمال سيناء اليوم السبت، آخر موقف لتطور وصول فيروس كورونا لشمال سيناء ، وتبين أن إجمالى الحالات 62 حالة، والحالات السلبية من بينها 36 حالة، وتحت البحث حالة واحدة، 8 حالات عزل منزلى بدون عينات .

والحالات الإيجابية : 17 حالة، بينها حالتين تماثلتا للشفاء، وحالة تم عزلها فى مستشفى ابوخليفة المخصص للعزل بمحافظة الاسماعيلية ، و4 حالات تم عزلها بمستشفى العريش ، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، وحالة وفاة واحدة، وعزل منزلى لـ 3 حالات .

واعلنت صحة شمال سيناء فى بيان لها "تكذيب لما تم ترويجه عن هروب مصاب بكورونا من مستشفى العريش العام".

وجاء فى بيان " انتشر قبل قليل عبر وسائل التواصل الاجتماعى  خبر مفاده  هروب مصاب كورونا  من مستشفى العريش العام ، ونفى الدكتور احمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات ماتم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعى مؤكدا ان الخبر لا اساس له من الصحة ".

وأوضح عبد الفتاح أن قسم العزل بالمستشفى تحت الرقابة الأمنية خلال 24 ساعة.

 

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شمال سيناء

مستشفى العريش

الشيخ زويد

كورونا

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