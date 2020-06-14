"صحة جنوب سيناء": نقابة الأطباء توفر 500 واقى وجه للأطقم الطبية

جنوب سيناء : محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء توفير نقابة الأطباء 500 واقى وجه للأطقم الطبية بالمحافظة .

وأوضح بيان مديرية الصحة أنه التقي الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة اليوم الدكتور محمد وائل نقيب الأطباء بجنوب سيناء والوفد المرافق له بمقر ديوان المديرية لبحث أوضاع الأطباء والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقديم النقابة عدد 500 واقي للوجه face shield ليتم توزيعها علي الأطقم الطبية بكافة مدن المحافظة .

وقال الدكتور محمد وائل نقيب أطباء جنوب سيناء إن هذه الواقيات تقدم من منطلق حرص النقابة في المشاركة ودعم الأطباء البشرين بالمستشفيات وديوان المديرية وجميع إدارات ووحدات الرعاية الأساسية والصيادلة والتمريض وكافة الأطقم الطبية أبطال جيش مصر الأبيض خط الدفاع الأول في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ أقصي إجراءات الحماية لمكافحة العدوي حرصا على سلامة الأطقم الطبية .

وأثني الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة علي هذه الزيارة مقدما الشكر والتحية والتقدير للدكتور محمد وائل عبدالرحمن نقيب أطباء جنوب سيناء علي هذا الدعم العيني والمعنوي للأطقم الطبية العاملين بصحة جنوب سيناء .

وكانت أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم فى بيان لها انه اعتبارا من السبت 13 يونيو الجارى وحتى الخميس 18 يونيو من ذات الشهر، ووفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب سيصل الفريق لمستشفى الطور لتقديم خدمات طبية منوعة للمرضى ابناء محافظة جنوب سيناء .

واوضح البيان أن الأطباء من طب جامعة الزقازيق هم الدكتورعلاء زيدان إبراهيم أستاذ طب الأطفال، والدكتوره هبة شفيق عبدالخالق مدرس الباطنة العامة الدكتور عمر عبدالشافى مدرس م الأشعة التشخيصية ،والدكتور محمد مجدى محمد مدرس م جراحة العظام، والدكتور محمد عزت مدرس جراحة عامة ، والدكتور محمد عادل صقر مدرس م جراحة التجميل، والدكتور السيد سعد عبدالبصيرمدرس الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد، والدكتور أحمد عطية منصور مدرس م جراحة المسالك البولية، ودكتور محمد محمود شحاته مدرس م جراحة عامة ، ودكتور أمير عبدالحميد أحمد مدرس م باطنة عامة.

ومن كلية طب جامعة قناة السويس، الدكتور محسن بدوى أستاذ طب وجراحة العيون وطب عين شمس الدكتور محمد حامد عبدالعزيز مدرس م التخدير والرعاية المركزة ومن معهد القلب الدكتور محمود الحسينى عواد إستشارى جراحة القلب، والدكتور إبراهيم عبدالفتاح عبدالبديع إستشارى أمراض القلب.

وأوضح البيان انه مقررا أن يقوم فريق الاطباء بالكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية .