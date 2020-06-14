صحة المنوفية: إصابة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بكورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن إصابة صبري إبراهيم حسن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور عبد البارى العجيزي مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قد أعلن عن عودته إلى العمل اليوم عقب تماثلة للشفاء عقب إجراء مسحتان وتبين سلبية التحاليل .

وأكد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه خضع لعزل منزلى منذ إصابته قبل أسبوعين وتماثل للشفاء ،عقب تطبيق برتوكول وزارة الصحة.

وطالب مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.