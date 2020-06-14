اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 09:02 م
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صحة الشرقية: ضبط مركزى علاج طبيعى بدون تراخيص بالحسينية والصالحية الجديدة

الأحد، 14 يونيو 2020 09:02 م
صحة الشرقية: ضبط مركزى علاج طبيعى بدون تراخيص بالحسينية والصالحية الجديدة جانب من المضبوطات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالحسينية والصالحية الجديدة، حملة علي المنشآت الطبية الخاصة، بمراكز ومدن الصالحية والحسينية، جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة وضبط المخالف منها مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والتخسيس يعملان بدون ترخيص بالحسينية، والصالحية الجديدة، ويتم إدارتها من خلال صيادلة غير مصرح لهم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويقومان بتقديم أنظمة للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة، مما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البشري، ويعرض الصحة العامة للمواطنين للخطر، كما تم ضبط عدد من الآسره مخصصة للعلاج الطبيعي، وجهاز كفتيشن، وليزر، ومخالفات خاصة بالبيئة، وكمية من الأدوية والمستلزمات، غير مرخصة وبعضها تالفة ومستخدمة وغير مصرح بتداولها، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحريز  المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 4 محاضر منها 2 جنح بقسم شرطة الحسينية، وأخر بقسم شرطة الصالحية الجديدة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية .

وفى نفس السياق  قام  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير ميزانية لها بقيمة 3 مليون جنيه و700 ألف، وشدد وكيل الوزارة علي مقاول المشروع، ومدير المستشفي بسرعة الإنتهاء من الجناح الطبي وتجهيزه وتشغيله في خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من إرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفي، كما أثني علي أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفي، مشيداً بدورهم البطولي، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


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