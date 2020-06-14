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صحة البحر الأحمر: شفاء 46 حالة كورونا بمستشفى العزل فى الغردقة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:55 م
صحة البحر الأحمر: شفاء 46 حالة كورونا بمستشفى العزل فى الغردقة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن اجمالي الحالات التي تم شفاؤها بمستشفيات العزل حميات الغردقة والغردقة العام وصلت لـ46 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أن تم تخصيصهم للعزل منذ  بداية مايو الماضي، مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار المجهودات الجبارة التي يقوم بها الطاقم الطبي داخل المستشفي والتعامل المتميز مع الحالات .

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية له، أن مستشفي حميات الغردقة، صدر قرار لها بأن تكون مستشفي لغزل حالات فيروس كورونا المستجد يوم 4 مايو الجاري، حيث أن جميع الحالات التي يتم تحويل عيناتها من إيجابية لسلبية غادرت المستشفي.

 

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة والسكان خصصت 6 مستشفيات للكشف علي حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد وهي مستشفيات " الغردقة العام، وغارب المركزي، والقصير المركزي، وسفاجا المركزي، وجراحات اليوم الواحد بمرسي علم، والشلاتين المركزي".

 

وأكد وكيل وزارة الصحة علي المتابعة المستمرة وكل الدعم لجميع الحالات من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، للاطمئنان على جميع الحالات وتوفير كافة الاحتياجات الطبية والمعنوية اللازمه لهم.

 

كان أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن تعافى أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الغردقة العام، يبلغ عمرها سنة و7 أشهر .

 

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن الطفلة المتعافية تدعى " لافانيا"  تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام حيث تم دخولها يوم الاثنين الموافق 23 من مايو وبعد عزلها وإعطاؤها العلاج طبقا للبرتوكول المتبع  والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبى مكثف بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام تم شفاؤها وخروجها اليوم الاثنين وثبتت نتيجة سلبية العييتين المتاليتين الأخيرة لها.

 

وتقدم وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر بالشكر الفريق الطبى المشرف بمستشفى الغردقة العام وهم الدكتور امجد كامل (اخصائى اطفال)، واسلام عبد الرشيد (اخصائى اطفال) ، وعصام قاعود (استشارى الأمراض الصدرية)، واميل قليعى (اخصائى اطفال )وبمساعدة الدكتور جمال المغربى (مدير المستشفى) والدكتور محمد السيسى (وكيل المستشفى).

 

 


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حميات الغردقة

حالات كورونا المتعافية بالبحر الاحمر

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