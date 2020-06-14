شهود عيان يكشفون تفاصيل مصرع سائق لودر خلال هدم فيلا مخالفة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، فى واقعة مصرع سائق لودر، سقطت عليه نخلة، أثناء هدم فيلا مخالفة بمنطقة أبو صير بالبدرشين، وذكروا أن الضحية يدعى "ح.أ" يعمل مقاول ويمتلك معدات حفر وهدم، تم الاستعانة به لهدم فيلا مخالفة، بمنطقة أبو صير، وأثناء انهيار الفيلا، سقطت الجدران على نخلة، مما أسفر عن ارتطامها باللودر الذى يقوده الضحية، نتج عنها مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال الموظفين المشاركين فى حملة إزالة العقارات المخالفة، وأكدت التحريات وأقوال الشهود، عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مصرع سائق لودر أثناء هدم فيلا مخالفة بالبدرشين، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه خلال هدم الفيلا، سقطت جدرانها على نخلة مجاورة، مما أدى لارتطامها بمكان القيادة الخاصة بالسائق ومصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى:

مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى:

- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.