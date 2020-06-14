اليوم السابع
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شاهد.. "زى النهاردة ماتت بدور" فيديو توعوى للقومى للمرأة لمناهضة الختان

الأحد، 14 يونيو 2020 04:08 م
شاهد.. "زى النهاردة ماتت بدور" فيديو توعوى للقومى للمرأة لمناهضة الختان ختان الإناث
كتب محمود راغب

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أعدت لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة، فيديو توعوى، لمناهضة ختان الإناث، وذلك تزامنا مع اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة في محافظة المنيا عام 2007.
 
وعن اليوم الوطنى لمناهضة الختان ، قال المجلس القومى للمرأة فى رسالته بالفيديو ، على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحة الرسمية للمجلس:"زى انهاردة في 2007 ماتت بنت اسمها بدور بسبب عملية ختان، ومن وقتها بقي يوم وفاتها هو اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث"، فيما أطلق المجلس هاشتاج :"احميها من الختان".
 
 
وبمناسبة هذا اليوم أصدرت اللجنة الوطنية للقضاء على الختان بيانا ، أكدت خلال تجدد تعهدها  والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، وعقدت اللجنة برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى الطفولة والأمومة، عبر الإنترنت بتقنية  zoom ، مؤتمرا صحفيا،  وذلك بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث

 وشهد المؤتمر الإعلان عن جهود اللجنة خلال عام ،والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020 .

 وجددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية - تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، يأتى ذلك بمناسبة حلول اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.

 


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