اليوم السابع
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شاهد.. إزالة مبانى بشارع ترسا لتحويله لمحور بديلا لشارع الهرم

الأحد، 14 يونيو 2020 09:16 م
شاهد.. إزالة مبانى بشارع ترسا لتحويله لمحور بديلا لشارع الهرم شارع ترسا
كتب مصطفي جابر

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في بث لايف جديد رصدت اليوم السابع أعمال الأزالة للعمارات في شارع ترسا الذي سيتم أستخدمه كبديل لشارع الهرم الذي سيتم غلقة لمده ثلاث سنوات لتنفيذ مترو الأنفاق الخط الرابع.
 
 
وبالنظر إلى الشوارع البديلة والموازية لشارع الهرم نجد شارع ترسا يسير بالتوازى مع شارع الهرم وهو ما جعله البديل المناسب ليكون محور مرورى بديل، ولكن واجه ذلك عدة مشاكل أهمها عرض الشارع والذى لا يستوعب الكثافات المرورية التي تمر بشارع الهرم، ما جعل رئيس الوزراء يصدر قرار بنزع ملكية العقارات الواقعة في مسار توسعة الشارع بطول 105 كم، وتعويض السكان والملاك بشكل عادل بأموال نقدية أو وحدات بديلة.
 
وبلغ عدد العقارات التي يتم إزالتها الأن بشارع ترسا 161 عقار بطول 105 كم منهم 124 عقار يتم إزالتها حاليا و 37 عقار يتم دراسة إزالتها لتكون توسعة الشارع مكتملة بعرض 40 متر، كما تشمل أعمال التطوير توسعة كوبرى ترسا لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الانتهاء من توسعة الشارع.

شارع ترسا

شارع الهرم

كوبرى ترسا

مترو الأنفاق

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