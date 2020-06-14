"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن واقعة تعدى كلاب شرسة على شاب بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعرض شاب "للعض" من مجموعة من الكلاب بمدينة الغردقة مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة وسحجات بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأصدر محافظ البحر الأحمر قرارا خاصا بالكلاب بعد تلك الواقعة.

- أين هجمت الكلاب الشرسة على الشاب فى الغردقة؟

الواقعة حدثت فى شارع العشرين في مدينة الغردقة وتحديدا بمنطقة عرابية صباح أمس الجمعة.

- كيف تعرض الشاب للهجوم من الكلاب ؟

يقول الشاب محمد سليم أثناء مروره بشارع الثلاثين شاهد قرابة 10 كلاب ضالة يلتفون حول سيدة أجنبية تقوم بإطعامهم وقام أحدهم بالهجوم عليه ولحق به أخر وتسببوا في إصابتهم.

- ماذا كان رد فعل السيدة الأجنبية أثناء هجوم الكلاب علي الشاب؟

وقفت السيدة الأجنبية التى تبين أنها ألمانية الجنسية تشاهد الشاب أثناء تعدى الكلاب عليه دون أن تتدخل الأمر الذى أثار غضب الشاب وقام بتحرير محضر بقسم الشرطة، ثم العرض على النيابة العامة

- ما هى تفاصيل التقرير الطبى للشاب بعد هجوم الكلاب عليه؟

تبين من التقرير الطبي أن هجوم الكلاب على الشاب تسبب في وجود إصابات وسحجات وجروح متفرقة في الركبة والكوع الأيمن وخلف الفخدة اليمن والحالة العامة متوسطة.

- ما هو قرار النيابة العامة بالنسبة للسيدة الألمانية في واقعة تعدى الكلاب على الشاب؟

قررت نيابة الغردقة إخلاء سبيل الألمانية وعرضها علي الجهات الأمنية للتاكد من أوراق إقامتها في المدينة وطالبت الطب البيطري بتعقيم الكلاب الضالة في شوارع المدينة .

- كيف تدخل محافظ البحر الأحمر في الواقعة.. وما هى قراراته؟

أجرى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اتصال هاتفى بالشاب، وقام بالتأكيد له بمتابعة القضية وأصدر قراراً بحظر سير كلاب الحراسة "المرخصة وغير المرخصة" فى شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه.