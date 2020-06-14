اليوم السابع
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سيارة نقل تتسبب فى سقوط عامود كهرباء بشبين الكوم

الأحد، 14 يونيو 2020 05:13 م
سيارة نقل تتسبب فى سقوط عامود كهرباء بشبين الكوم سقوط عمود إنارة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تسببت سيارة نقل محملة بكابلات فى سقوط عامود كهرباء عند مساكن المرور القديم، وعلى الفور انتقل العميد خالد جمال نائب رئيس الحى وعمليات الحى بالاشتراك مع قوات الأمن والكهرباء إلى موقع الحادث للتعامل الفورى مع الحادث، وجارى إصلاح العمود ورفع الأسلاك حرصا على حياة المواطنين.

وأكد العميد خالد جمال نائب رئيس الحى، أنه جارى تحرير محضر بالواقعة وإصلاح العامود ومجازاة المخطئ.

وفى سياق متصل قدم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، التهنئة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والقيادات التنفيذية وشعب المنوفية العظيم بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه بالإضافة إلى ضمان استمرار انتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشاكل الصرف الصحى، واستعرضت محافظة المنوفية فى الذكرى 114لعيدها القومى إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار الست سنوات الماضية فى تطوير مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية كافة أرجاء المدن والقرى، حيث بلغت جملة الاستثمارات أكثر من 6 مليار جنيه وبلغ نصيب قطاع مياه الشرب مليارى و710مليون جنيه تمثلت فى إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، إنشاء 3محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف م٣ يومياً، إنشاء 105محطات مياه، إنشاء محطة تحلية وخطوط مياه بقرية الحامول على مساحة 7 أفدنة بتكلفة إجمالية وصلت لـ ٩١٠ مليون جنيه تقريباً لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 60لتر /ثانية بإجمالى 51 ألف لتر يوميا، وإنشاء محطة مياه لمركزى بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 457 مليون جنيه على مساحة 15 فدان بطاقة تصميمية وصلت إلى 102 الف م٣/يوم لخدمة 58 قرية من قرى مركزى بركة السبع وقويسنا.

كما حظى قطاع تطوير الصرف الصحى بإهتمام محافظة المنوفية حيث وصلت الاستثمارات لـ 3مليار و381مليون جنيه تمثلت فى، إنشاء 9محطات معالجة، 101 محطة رفع، احلال وتجديد شبكات لتصبح كافة مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحى بالإضافة إلى 38٪ من القرى، تنفيذ محطة معالجة دناصور على مساحة 5 فدان بتكلفة 159مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م3/يوم، إنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12ألف م3/يوم وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالى غمرين ومنشأة سلطان ودبركى، إنشاء محطة صرف صحى قويسنا بتكلفة 55 مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8آلاف م٣/يوم وضمت المحطة مصافى وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخرى للتجفيف.

 

 


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سقوط عمود كهرباء

مساكن المرور القديمة

سيارة نقل

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