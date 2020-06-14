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سلطنة عمان تدشن غدا حملة "التمريض الآن" الدولية

الأحد، 14 يونيو 2020 03:56 م
سلطنة عمان تدشن غدا حملة "التمريض الآن" الدولية وزارة الصحة العمانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تدشن سلطنة عمان يوم غد الاثنين "حملة التمريض الآن" وهي حملة دولية اطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وبرعاية جمعية بورديت تراست Burdett Trust للتمريض وذلك بديوان عام وزارة الصحة العمانية، تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العمانى بحسب صحيفة الشبيبة.

 

الحملة تأتي ضمن اطار تعزيز قدرات القوى العاملة في التمريض والقبالة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع؛ وتشارك السلطنة فيها ممثلة في وزارة الصحة (المديرية العامة لشؤون التمريض) بالتعاون مع الجمعية العُمانية للتمريض وممثلي الفئات التمريضية في القطاعات الصحية والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عام 2020 عاما ًدولياً لكادر التمريض والقبالة بهدف تسليط الضوء على الإنجازات والدور الحيوي والفعال لهذه الكوادر رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.

 

ويتمثل الهدف العام لحملة " التمريض الآن" في تعزيز دور التمريض في سلطنة عمان وتمكين الإستثمار الأمثل لكوادر التمريض.

 

أما الأهداف الفرعية الاخرى للحملة فتتمثل في : الارتقاء بمستوى مهنة التمريض وتحديد ملامح ما يمكن إنجازه عبر تقوية مهنة التمريض وتمكين العاملين في هذا المجال لتعظيم مساهمتهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

 

وتشمل الحملة اربع مبادرات تتمثل الاولى في تقرير القوى العاملة الصحية الوطنية للتمريضوفيما تتمثل المبادرة الثانية في حملة التمريض الآن ؛ تتمثل الثالثة في تحدي Nightingale، أما المبادرة الرابعة فتتمثل في الاحتفال بالسنة الدولية لكادر التمريض.


سلطنة عمان

كورونا

حملة التمريض الان

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