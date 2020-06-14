زيادة فى ساعات النوم ومعاناة من الاضطرابات والأرق بسبب العزل المنزلي

كتبت نهير عبد النبى

تغيرت عادات النوم بشكل كبير بعد العزل المنزلى فهناك من ينام لعدد ساعات كبيرة والآخر يعانى من اضطرابات فى النوم وزيادة الأرق، ولكن قال العلماء على الرغم من زيادة عدد ساعات النوم فى العزل المنزلى ولكن يعانى الكثيرون من الأرق فهناك 75 في المائة من الأشخاص ينامون لفترة أطول فى العزل المنزلى.

ومع ذلك، بينما زادت كمية النوم، انخفضت جودة النوم بشكل ملحوظ، كما يقول العلماء، يُعتقد أن هذا يرجع إلى أن "العبء المُدرك ذاتيًا" بسبب جائحةCOVID-19.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، قام باحثون من جامعة بازل بمسح 435 شخصًا بين 23 مارس و26 أبريل 2020 حول كيفية تأثير الإغلاق على دورات نومه، تشير الدراسة التي نشرت في مجلة Current Biology، إلى أن التحول إلى نمط حياة عمل بعيد وزيادة الوقت في المنزل أدى إلى مزيد من النوم.

ويقول الباحثون إن السبب الرئيسي لذلك هو الافتقار إلى "jetlag الاجتماعية". ومقابلة الأصدقاء والعائلة، ففي الظروف العادية، مثل ما قبل الوباء، ينام الناس عادة في عطلة نهاية الأسبوع أكثر بكثير مما يفعلون خلال أسبوع العمل.

ومع ذلك، فإن الإغلاق قد قضى على jetlag الاجتماعية، وبالتالي، أصبحت دورات النوم أكثر اتساقًا على مدار سبعة أيام.

تقول عالمة الأعصاب الإدراكية كريستين بلوم، التي قادت البحث: "عادة، نتوقع أن يرتبط انخفاض في jetlag الاجتماعية بتقارير تحسن جودة النوم، ومع ذلك في عينتنا انخفضت جودة النوم الإجمالية.

"نعتقد أن العبء الذي تم إدراكه ذاتيًا، والذي ازداد بشكل كبير خلال هذا القفل غير المسبوق لـ COVID-19، ربما كان يفوق الآثار المفيدة الأخرى لخفض معدل jetlag الاجتماعي."

في دراسة منفصلة في جامعة كولورادو، طرح الباحثون أسئلة مشابهة على 139 طالبًا جامعيًا، ووجدوا أنه بعد نقل دروسهم عبر الإنترنت ولم يكن مطلوبًا منهم الحضور شخصيًا، زادت مدة النوم الليلي بنحو 30 دقيقة خلال أيام الأسبوع و 24 دقيقة في عطلات نهاية الأسبوع، كما أصبح توقيت النوم أكثر انتظامًا من يوم لآخر، وكان هناك jetlag اجتماعي أقل.

يقول البروفيسور كينيث رايت، الذي قاد هذه الدراسة، إن النوم غير الكافي وأنماط النوم غير المنتظمة و jetlag الاجتماعي شائعة في المجتمع الحديث، تساهم السلوكيات الصحية السيئة للنوم في تفاقم مشاكل الصحة والسلامة الرئيسية وتفاقمها، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، وزيادة الوزن والسمنة، والسكري، واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق، وتعاطي المخدرات، وضعف صحة المناعة، وكذلك النعاس في الصباح، ضعف الإدراك، وانخفاض إنتاجية العمل، وضعف أداء المدرسة وخطر حوادث السير / النعاس.

ويضيف: ليس من الغريب أن هذا الوضع غير المسبوق للوباء والإغلاق زاد العبء المدرك ذاتيًا وكان له آثار سلبية على جودة النوم، على الجانب الإيجابي، على الرغم من ذلك ، أدى الاسترخاء في الجداول الاجتماعية أيضًا إلى تحسين التوافق بين العوامل الخارجية أو الاجتماعية التي تحدد توقيت استيقاظنا للنوم والإشارات البيولوجية الداخلية لجسمنا.