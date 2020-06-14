زى النهارده.. النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام

كتب ـ إيهاب المهندس

زى النهارده، وبالتحديد يوم 14 يونيو 2016، تلا ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمر إحالة محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين.

عقدت الجلسة صباح يوم 14 يونيو، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين، وعقب ذلك قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين والذى قال فيه: "إن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2014 حتى 5 إبريل للعام 2016 ، بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وبشمال سيناء، بجمهورية مصر العربية وخارجها"، أولاً المتهمون من الأول حتى الـ10، تولوا قيادة بجماعة اُسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور و القوانين و منع مؤسسات الدولة ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحريات".

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهمين وآخرين مجهولين تولوا تطوير هيكل مجموعات "العمل النوعى" بجماعة الإخوان، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتهدف لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المتهمين من الـ11 وحتى الـ60، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا لجماعة "العمل النوعى المسلح".

وتابع ممثل النيابة "المتهمون من الثانى والستين حتى الأخير شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن وفر للجماعة سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة ، وسهل الباقون هروب أعضائها وساعدوهم على التسلل عبر الحدود لجنوبية للبلاد، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات .

واكد ممثل النيابة أن المتهمين الـ 11، 15، 48 قتلوا، وآخرون مجهولون المستشار هشام محمد ذكى بركات النائب العام مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية و عقدوا العزم المصمم على قتله فاستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لأمره بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بأن تدربوا بكتائب عز الدين القسام وتسللوا من الحدود الشرقية للبلاد لعمل عمليات إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع:" شرع المتهمون فى قتل أحمد أحمد ضابط شرطة مكلف بتأمين النائب العام وسبعة آخرين، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وتنفيذاً لذلك أحدثوا الانفجار بسيارة النائب العام قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

وعقب إنهاء النيابة العامة من تلاوة أمر إحالة المتهمين، قدم ممثل النيابة كتابا يوضح فيه قيمة التلفيات بركب النائب العام، وقدم تقريرا بمعاينة النيابة العامة للمقر التنظيمى القائم بزاوية عبد القادر.

كما قدم كتابا بالمعاينة لمقر التنظيمى الكائن بشارع على السيد بالأقصر، وكتابا عن معاينة المقر التنظيمى الكائن بمدينة الشيخ زايد، وكتابا بمعاينة المقر التنظيمى بالحى العاشر، وحسابات بنكية لبعض المتهمين، ومنهم المتهمان 24 و26 .

كان موكب النائب العام الراحل هشام بركات قد تعرض لتفجير إرهابى، فى يونيو الماضى، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة 9 بينهم حرس النائب العام وسائقين ومدنى تصادف مروره بجوار الموكب.