رفع المخلفات ورش الشوارع بمدينة القنايات لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية -فتحية الديب

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، اليوم، حملات رفع المخلفات من الطرق ورش الشوارع لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت الحملة، برفع المخلفات من علي جانبي الطريق المؤدي الي عزبة الصالحي وعزبة أبو ليلة ، بواسطة العاملين و معدات الحملة الميكانيكية بمدينة القنايات، بالإضافة إلي استمرار و متابعة دهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود، بالطريق الرئيسي القنايات الزقازيق، وتم غسل التلتوارات و رش الطريق الرئيسي بالمياة، وتم رش وتطهير شوارع مدينة القنايات حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة القيام بالمتابعة المرورية وتطوير وتجميل مداخل المدن، بالإضافة إلي ضبط أي مخالفات لقرار الحظر، فضلا عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلي التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.