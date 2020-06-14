اليوم السابع
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رئيس مصلحة الدمغة والموازين يعود لعمله بعد تعافيه من كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 10:40 ص
رئيس مصلحة الدمغة والموازين يعود لعمله بعد تعافيه من كورونا اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين
كتب مدحت وهبة

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عاد اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، الى عمله اليوم الأحد بمقر المصلحة بمنطقة العبور بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد ،وخضع للعزل بالمستشفى كما تم عزل جميع العاملين المخالطين له 14 يوما وتعقيم وتطهير المصلحة ،حرصا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتحت مقرها الثانى بمنطقة الجمالية بعد غلقها على مدار أكثر من أسبوع لتعقيمها وتطهيرها نتيجة ظهور حالة كورونا أيضا لمدير قسم التحليل بالمصلحة مع استمرار عزل المخالطين للحالة لمدة 14 يوما حرصا على سلامتهم.

ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة ووهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 فى الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعانى بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أى أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكرى، بأمراض وخيمة.


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