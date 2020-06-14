رئيس مركز إدفو يتفقد مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تفقد اليوم العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بمرافقة نائب المركز والمدينة ووكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوى لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة ومراجعة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم زيارة مقار اللجان وعددهم 5 لجان ومركز التوزيع وهم ومدرسة بنات النيل الابتدائية ومدرسة إدفو الإعدادية الحديثة ومدرسة أبو بكر الصديق ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية إدفو الثانوية بنين ومجمع اللغات باإفو كمركز توزيع وبحضور كل مديرى المدارس المذكورة.

وأشاد العميد محمد البنا بمستوى النظافة والإنارة والتهوية الجيدة ونظافة الحمامات سواء للطلبة أو للمراقبين بإضافة المطهرات والصابون، وأفاد مسئول الإدارة التعليمة بأنه جارى عمل بوابات إلكترونية للتعقيم فى مدخل كل لجنة.

ووجه العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، القيادات ونواب المركز ورؤساء الأحياء باتخاذ كل السبل والإجراءات ليتمكن الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة دون أي معوقات، وتكليف رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني حول المدارس، لرفع كل صور الإشغالات والباعة الجائلين والنظافة حول المدارس والطرق المؤدية إليها..

كان عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً لإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال إمتحانات الثانوية العامة والأزهرية، واستعرض خلاله خطة التأمين الشاملة ووضع سيناريو تخيلي للتعامل مع المواقف الطارئة حيث سيتم محاسبة أى مسئول لا يبلغ بأى موقف طارئ أثناء مراحل العملية الإمتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان ، وأيضاً تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، بجانب متابعة أعمال تأمين وتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات بشكل دورى ويومى سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية بواسطة الجهات المسئولة حيث ستدعم المحافظة أعمال التقيم بـ 1،5 طن كحول منها طن كحول للصحة ونصف طن للتعليم والأزهر ، مشدداً على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس والمعاهد الأزهرية قبل وأثناء الامتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم ، وأيضاً التأكد من ارتداء الكمامات و الحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، علاوة على تركيب بنارات وملصقات توعوية الطلاب والعاملين لإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وإنتشار فيروس كورونا ، ووجه أشرف عطية المسئولين بتوضيح وتوعية الطلاب والمراقبين بالإجراءات التى سيتم إتخاذها في حالة إصابة الطالب بالفيروس قبل الامتحانات حيث سيقوم ولى الأمر بتقديم طلب مدعم بالتقارير الطبية تؤكد إيجابية الحالة ، أما في حالة الإصابة أثناء الامتحانات سيتم تحويله لنزل الشباب أو إحدى مستشفيات العزل مع تأجيل الامتحانات في الحالتين طبقاً للقرارات الوزارية، وهو الذى سيتوازى مع قيام مديرية الصحة بعمل حصر للطلاب المصابين قبيل الامتحانات من خلال توزيع الرائدات الريفيات على مناطق إقامتهم لسرعة التعامل مع أى حالات تظهر بين الطلاب.

مناشداً أولياء الأمور بعدم التزاحم أو التجمع أمام مقار اللجان الإمتحانية قبل وبعد أداء أبنائهم للإختبارات للحد من إنتشار الفيروس حيث سيتم وضع حواجز أمنية لمنع هذه التجمعات المتوقعة ، الجدير بالذكر بأن 36 لجنة رئيسية و11 لجنة إحتياطية موزعة على مراكز ومدن المحافظة وهى تضم 7843 بواقع 14 طلب في كل لجنة ، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان وعددها 49 إستراحة ، فضلاً عن إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة ، وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول.

بجانب التأكد من توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة ، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى المرافق العامة لضمان إستقرار توصيل الكهرباء ومياه الشرب ، فضلاً عن التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أى حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.