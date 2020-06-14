اليوم السابع
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رئيس مدينة بنى سويف: الموظفون المتسببون فى تأخير مصالح المواطنين سيحالون للتحقيق

الأحد، 14 يونيو 2020 07:30 م
رئيس مدينة بنى سويف: الموظفون المتسببون فى تأخير مصالح المواطنين سيحالون للتحقيق دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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 أكد اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف؛ أن مصالح المواطنين ورعايتهم فى إطار القانون هو شغلنا الشاغل وعدم الوصول إلى مشاكلهم وحلها يعتبر تقصيرًا وإهمالا من المسئول ويحاسب عليه وأن وظيفتنا الرئيسية هى خدمة أهالى بنى سويف الكرام.

كما أكد رئيس مدينة بنى سويف فى بيان له أن الموظف الذى يتسبب فى ‏تأخير أو تعطيل مصالح المواطنين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ومحاسبته على الفور، لافتا إلى أن هناك تعليمات بعدم تأخير أى أوراق بالمكاتب والانتهاء منها أول بأول وعلى الفور. 

وشدد ضياء الدين على ضرورة العمل لنيل رضاء المواطنين وتيسير أمورهم وقضاء مصالحهم فى أسرع وقت وكذلك تطبيق قانون الدولة والمخطئ أى أن كان يحاسب.

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اليوم الأحد بحملة نظافة مكبرة شملت رفع المخلفات والقمامة وقطع الأتربة الموجودة بشوارع مدينة بنى سويف، فيما تقوم الفرق المجمعة بعمال الفترة الصباحية بقطع الأتربة من أمام مدرسة الثانوية بنات الجديدة وميدان مولد النبى وشارع صلاح سالم وطريق السادات وشارع عبدالسلام عارف وشارع حلمى الملط وشارع الروضة.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف "مخالفة بناء " أعمال بتدعيم سقف خشب وتم التحفظ على الونش من شارع حافظ خلف الاستاد الرياضى.


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