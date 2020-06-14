رئيس مدينة القصير يتفقد مبنى دار المغتربات بالمدخل الشمالى ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، مبنى دار المغتربات بالمدخل الشمالى للمدينة، وذلك فى إطار متابعة ممتلكات الوحدة المحلية، أكد أن الدار معدة لاستقبال المغتربين من المصالح الحكومية، ويتم تأجيرها بمقابل نقدى، موضحا أن دار المغتربين تشمل على ثلاث طوابق وحمامات ومطبخ.

وأعرب رئيس المدينة عن إعجابه بموقع الدار، حيث يطل المبنى على البحر، مشيرا إلى أنه يعد صرحا كبيرا يليق بمدينة القصير، وأن دار المغتربات يضم 15 غرفة وعدد من الحمامات ومطبخ ويقع خلف مسجد العادل بمنطقة بلوكات التوطين بشمال مدينة القصير.

كما تفقد رئيس مدينة القصير، اليوم الأحد، مبنى مخازن الوحدة المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل به، واكد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ونظافة المكاتب الإدارية والمبنى من الداخل والخارج، مشددا على بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل.

تابع رئيس مدينة القصير، التزام الموظفين بارتداء الكمامات الواقية واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتفقدغرفة حفظ الأوراق والملفات، مشيدا بتنظيمها و كيفية تواجدها أثناء طلبها للمراجعة.

يذكر أن مخازن الوحدة المحلية تشمل طابقين، الطابق الأرضي يضم عدد من المخازن والطابق العلوى يضم عدد من المكاتب الادارية.