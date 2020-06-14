اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية ويشدد على تكثيف حملات التفتيش يومياً

الأحد، 14 يونيو 2020 01:01 م
رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية ويشدد على تكثيف حملات التفتيش يومياً رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مستشفى الصدر بإسنا وذلك للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية للمرضى، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في إستقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض.

كما تم خلال جولات رئيس مركز ومدينة إسنا، متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، بجانب فرش وتجهيز عدد من الأسرة لإستقبال حالات العزل داخل المستشفى، واستكمل سليمان الجولة بتفقد مستشفى الرمد والمستشفى القديمة بالتنسيق مع قسم التفتيش المالي والإداري بالمركز وذلك لمتابعة حسن سير العمل.

وشدد المهندس محمد سيد سليمان، على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز ومدى الالتزام بتقديم خدماتها للمواطنين ، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذا التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم البدء فعلياً فى خطوات لإنقاذ المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تكوين فريق طبى يضم عدد من أطباء الأسنان والصيادلة والمراقبين الصحيين وفنيين المعامل والتمريض المتواجدين بالوحدات الصحية، للعمل على مساعدة المخالطين فى القرى المختلفة.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه من يريد تجهيز مكان خاص أو عام لعزل المخالطين عليه التوجه للإدارة الصحية لمساعدته فيما يريد، وعلى وجه الخصوص الأماكن الأكثر إنتشاراً بالعدوى بالمدينة، وهى مناطق:- (بندر إسنا وقرية الدير وقرية أصفون، وقرية النجوع، وباقى القرى)، حيث تقوم الإدارة بتقديم وعمل كل ما يستطيع رجالها لخدمة أهالى إسنا.

رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (1)
رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (1)

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (2)
رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (2)

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (3)
رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (3)

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (4)
رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (4)

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (5)
رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية (5)

 


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