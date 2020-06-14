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رؤساء الجامعات في ندوة أون لاين عن الامتحانات على صفحة اليوم السابع بعد قليل

الأحد، 14 يونيو 2020 04:07 م
رؤساء الجامعات في ندوة أون لاين عن الامتحانات على صفحة اليوم السابع بعد قليل الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب تامر إسماعيل – إعداد محمد صبحى

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يعقد "اليوم السابع" بعد قليل ندوة "أون لاين" على صفحته على "فيسبوك" مع رئيسي جامعتي حلوان وكفر الشيخ حول تفاصيل امتحانات الفرق النهائية بالكليات المختلفة.

ويوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة في عملية الامتحانات، وكيف سيتم تعقيم اللجان وتأمينها لحماية الطلاب، وكذلك الشروط المتبعة لدخول الطلاب لجان الامتحان.

كما ستجيب الندوة عن كافة أسئلة الطلاب حول مصير درجات الرأفة، وطريقة التعامل مع الطلاب الذين ستظهر عليهم إصابات أو أعراض كورونا خلال أو قبل أداء الامتحانات، والاستعداد لدى الجامعات للتعامل مع الحالات التي ستظهر داخل اللجان.

كما يجيبا على أسئلة الطلاب الخاصة بعملية التعليم الهجين المنتظر تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل على جميع الفرق لتقليل الكثافة والحضور داخل مدرجات الجامعات المختلفة.

ويرد الاثنان على الدعوات والحملات التي أطلقها عدد من طلاب الفرق النهائية بالجامعات المختلفة لتأجيل الامتحانات أو إجرائها بطريقة مختلفة خوفا من إصابة الطلاب بفيروس كورونا.


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الامتحانات

جامعة كفر الشيخ

جامعة حلوان

امتحانات الفرق النهائية

درجات الرأفة

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