اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج مدير إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام بعد تعافيها من كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 10:41 ص
خروج مدير إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام بعد تعافيها من كورونا سلمى أبوعياد مدير إداري الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت، سلمى أبوعياد، مدير إداري الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، إنها غادرت مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد إتمام شفائها من الإصابة بفيروس كورونا، وظهور نتيجة التحليل الـ "pcr"، الخاصة بها سلبية مرتين متتاليتين، داخل المستشفى.

كانت مدير إداري الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، قد تم تحوليها لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلة، بعد إصابتها خلال عملها بالمستشفى، حيث تعرف "سلمى" بدينامو الطوارئ بمستشفي الاسماعيلية العام.

وأكدت "سلمى"، عقب خروجها أنها مرت بمحنة، كانت صعبة، وسوف تقوم بعزل نفسها لمة أسبوعين أخرين فى منزلها، عقب خروجها، قبل العودة للعمل بمستشفى الإسماعيلية العام، مقدمة الشكر لكل أفراد والطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، على حسن الاهتمام والرعاية بها خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

وكان مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، أكد أن سلمى أبوعياد، مدير إداري الطوارئ في مستشفى الإسماعيلية العام، أصيبت أثناء خلال عملها بالمستشفى بعد اختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة، وظهرت عليها أعراض الإصابة بكورونا وتم إجراء تحليل الـ"PCR"، والذى أثبت إصابتها بكورونا، وتم فحص المخالطين لها، وإجراء كشف لهم للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

سلمى أبوعياد مدير إداري الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام
 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مستشفى الاسماعيليه العام

مستشفى ابو خليفه

مصابى كورونا بالاسماعليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة