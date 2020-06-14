خروج مدير إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام بعد تعافيها من كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت، سلمى أبوعياد، مدير إداري الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، إنها غادرت مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد إتمام شفائها من الإصابة بفيروس كورونا، وظهور نتيجة التحليل الـ "pcr"، الخاصة بها سلبية مرتين متتاليتين، داخل المستشفى.

كانت مدير إداري الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، قد تم تحوليها لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلة، بعد إصابتها خلال عملها بالمستشفى، حيث تعرف "سلمى" بدينامو الطوارئ بمستشفي الاسماعيلية العام.

وأكدت "سلمى"، عقب خروجها أنها مرت بمحنة، كانت صعبة، وسوف تقوم بعزل نفسها لمة أسبوعين أخرين فى منزلها، عقب خروجها، قبل العودة للعمل بمستشفى الإسماعيلية العام، مقدمة الشكر لكل أفراد والطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، على حسن الاهتمام والرعاية بها خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

وكان مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، أكد أن سلمى أبوعياد، مدير إداري الطوارئ في مستشفى الإسماعيلية العام، أصيبت أثناء خلال عملها بالمستشفى بعد اختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة، وظهرت عليها أعراض الإصابة بكورونا وتم إجراء تحليل الـ"PCR"، والذى أثبت إصابتها بكورونا، وتم فحص المخالطين لها، وإجراء كشف لهم للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.