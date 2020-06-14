خالد العناني: عودة السياحة الداخلية كانت ضرورية للحفاظ على القطاع

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قدمت مقترحا لمجلس النواب بإنشاء صندوق السياحة والآثار، حتى يكون لدينا حملة كبيرة و مخاطبة الدول، وعن تقييمه لحركة السياحة الداخلية، أضاف: "عودة السياحة الداخلية كانت ضرورية، وكان الهدف منه الحفاظ على القطاع، وخاصة عقب توقفه فى منتصف مارس، وأوضح: "فتحنا ولكن بضوابط و فتحنا بالتدريج فى البداية 25% ثم 50% ونجحت الفنادق فى إرسال رسالة للعالم بأننا نستطيع".

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.

ومن أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية:

1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.

3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد.

4. منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

5. كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.