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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل

الأحد، 14 يونيو 2020 02:48 م
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد عبد المجيد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل فى مختلف درجات السلك القضائى، وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتى امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزى خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعاته ، فى إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
 

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