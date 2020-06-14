حملات طبية فى الأحياء الفقيرة فى الهند لمكافحة كورونا.. صور

رويترز

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لمكافحة فيروس كورونا في الهند، من خلال حملات للكشف على المواطنين في أحد الأحياء الفقيرة في مومباى، وذلك وسط إجراءات إحترازية ووقائية شديدة.

وأعلنت الهند، الأحد، عن إجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تشمل تحويل 500 عربة قطار لمستشفيات، وتعزيز اختبارات فحص الفيروس وإجراء استطلاعات صحية في المنازل بالمناطق الأكثر تضررا من الفيروس.

وقد سجلت دلهى 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وأصبحت ضمن أبرز مراكز تفشي الفيروس في الهند بجانب مدينتي مومباى وأحمد آباد.