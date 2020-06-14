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حمدان بن محمد بن راشد يعلن تطوير طريق "دبى – العين" بتكلفة مليارى درهم

الأحد، 14 يونيو 2020 05:18 م
حمدان بن محمد بن راشد يعلن تطوير طريق "دبى – العين" بتكلفة مليارى درهم ولى عهد دبي
كتب آسر أحمد

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قرر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد مدينة دبى الإماراتية، تطوير الطرق الرئيسية فى المؤدية إلى المدينة الإماراتية لرفع كفاءة الطرق فى المنطقة.

وقال ولى عهد دبى فى تغريدة له عبر حسابه بتويتر "مشاريع الطُرُق من المؤشرات المهمة للقدرات الاقتصادية والتنموية للمدن الكبرى حول العالم، ودبى تواصل اليوم تعزيز واحدة من أكثر شبكات الطرق كفاءة فى المنطقة، وتفقدت اليوم أحد مشاريعها المهمة المعنى بتطوير طريق دبى - العين بتكلفة إجمالية مليارى درهم".

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وأضاف "نثمّن جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي وإنجازاتها في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطرق ورفع كفاءتها في إطار خطة استراتيجية مدروسة بعناية لمواكبة متطلبات النمو العمراني والاقتصادي المستمر للإمارة، ووفق أرقى المواصفات العالمية".

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وعلى سياق آخر، شارك ولي عهد مدينة دبي، بجزء من المكالمة التي جمعته أول أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الزعماء العالميين، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات تويتر.

وكتب ولى عهد دبي قائلاً "شاركت مع الأمين العام للأمم المتحدة وزعماء عالميين في حدث إطلاق خارطة الطريق للتعاون الرقمي العالمي، لسنوات قطعت الأمم المتحدة أشواطاً كبيرة في تقريب المجتمع الدولي والحاجة اليوم مضاعفة لجسور رقمية بين الشعوب، ودولة الإمارات ستبقى داعمة لأي حراك عالمي في هذا الاتجاه".


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