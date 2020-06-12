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ولى عهد دبي والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان طرق التعاون الرقمي.. فيديو

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:11 م
ولى عهد دبي والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان طرق التعاون الرقمي.. فيديو حمدان بن محمد بن راشد
كتب آسر أحمد

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شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد مدينة دبي الإماراتية، بجزء من المكالمة التي جمعته اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الزعماء العالميين، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات تويتر.

وكتب ولى عهد دبي قائلاً "شاركت مع الأمين العام للأمم المتحدة وزعماء عالميين في حدث إطلاق خارطة الطريق للتعاون الرقمي العالمي، لسنوات قطعت الأمم المتحدة أشواطاً كبيرة في تقريب المجتمع الدولي والحاجة اليوم مضاعفة لجسور رقمية بين الشعوب، ودولة الإمارات ستبقى داعمة لأي حراك عالمي في هذا الاتجاه".

وكان ولى عهد دبي قد وجه الشكر منذ إيام، إلى الأطباء فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال كلمات كتبها على "ستورى" حسابه على "إنستجرام"، قال من خلالها "أخوانى وأخواتى أبطال خط دفاعنا الأول.. جهودكم هى أسمى معانى البذل والعطاء وهمتكم وشجاعتكم هى سدنا المنيع فى الحفاظ على سلامة مجتمعنا.. أبطالنا أنتم الجنود من قلب الميدان وأنتم سياجنا ضد هذا الوباء.. شكرا على طاقتكم التى سخرتموها لحماية وطننا.. شكرا لأنكم آثرتم سلامتنا على أنفسكم".

جانب من المحادثة
جانب من المحادثة

 

حمدان بن راشد
حمدان بن راشد

وتابع حمدان بن محمد بن راشد، "أنتم أبطال هذه المرحلة وكل المراحل وتضحياتكم ستبقى محل فخرنا واعتزازنا وستظل محفورة فى تاريخنا.. بإذن الله.. ثم بكم.. سنتجاوز هذه الأزمة وسننتصر على هذا الوباء للعودة أقوى وأكثر عزما على استكمال مسيرتنا ورسم مستقبلنا".


حمدان بن محمد بن راشد

حمدان بن راشد

ولي عهد دبي

اخبار الامارات

الامارات

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