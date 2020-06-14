حاكم مقاطعة فى تركيا يحظر دخول مسيرة مطالبة بالديمقراطية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

كشف موقع دوفار التركى أن مكتب حاكم مقاطعة تيكيرداج الشمالية الغربية فى تركيا، أعلن حظر دخول المقاطعة لمدة ثلاثة أيام بدءا من 14 يونيو.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى يستعد فيه حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد لعقد "مسيرة الديمقراطية" ذات المسارين إلى العاصمة أنقرة، إحداهما من مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية والأخرى من مقاطعة هكارى الجنوبية الشرقية، المسيرة المخطط لها، والتى من المقرر أن تبدأ فى 15 يونيو، هى احتجاج على طرد نائبى حزب الشعوب الديمقراطية من البرلمان.

وعلى صعيد آخر، وصل العجز الحالى فى تركيا إلى 5.62 مليار دولار فى أبريل، حيث سجلت البلاد لأول مرة صفر إيرادات فى قطاع السياحة، حسبما أفاد موقع دنيا الإخبارى المالى يوم السبت.

وقال إنه خلال الشهور الأربعة الأولى سجل العجز المالى فى تركيا 12.85 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى، وبلغ العجز السنوى فى الحساب الجارى للبلاد 3.29 مليار دولار، ويعتقد الخبراء أن العجز الحالى سيستمر في ظل تباطؤ الاقتصاد.

من جانبه حذر الخبير الاقتصاد فى تركيا، عطاء الله يشيل أضا، من ارتفاع قروض البنوك منذ مطلع العام الجارى بنحو 20% وهو ما قد يؤدى إلى أزمة ديون.

وأوضح يشيل بحسب صحيفة زمان التركية أن أكثر ما يقلقه هو أن تشهد تركيا موجة قروض جنونية بتشجيع من الحكومة وهيئة التنسيق والرقابة البنكية.