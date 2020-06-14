جيبوتي تستضيف مباحثات بين الصومال وزعماء إقليم الصومال المنفصل

كتبت - هند المغربي

استضافت جمهورية جيبوتي اليوم المحادثات بين الحكومة الصومالية وزعماء إقليم الصومال المنفصل، حيث استضاف الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جُيله اللقاء بين كل من الرئيس محمد عبد الله فرماجو والرئيس موسى بيحي عبدي.

وقال الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جُيله يسعدني أن أكون معكم اليوم لاستئناف المناقشات بين قائدين شقيقين وزعيمين صوماليين ونأمل أن تتمكن من إجراء محادثات مثمرة اليوم.

وأضاف جُيله: "نعلم جميعًا، بعد أيام قليلة، سيصادف الذكرى الستون لانتهاء الحكم الاستعماري في الأراضي الصومالية. بعد صراعات الثلاثين سنة الماضية، حان وقت الولادة من جديد. والواقع أن هذا الجيل الجديد من الشباب ليس مثقلاً بعنف الماضي وأعتقد أنهم الأنسب.

وقال جٌيله: "نحن نعلم أنه لن يتم حل جميع المشاكل هنا اليوم، ولكن علينا أيضًا أن نتذكر أن مجرد الانفتاح على المناقشات هو الهدف".

وأكد الرئيس الجيبوتى: "بمجرد أن تضع مخططًا للتعاون، يمكنك البدء في البناء على تلك الإنجازات"، قائلا: "يتعين على الأشخاص الموجودين اتخاذ القرارات التي تخدم معظم أفراد شعبهم وتفيدهم لأكبر جزء"، مضيفًا: أن تلك الشجاعة السياسية مطلوبة منكم اليوم وأعتقد أنكم على مستوى المهمة".