جوتيريس: دعم الأشخاص الأقل قدرة على حماية أنفسهم من كورونا الطريق لعبور الأزمة

كتب محمد شعلان

طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بدعم الأشخاص الأقل قدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "علينا جميعًا أن نقف متضامنين مع أولئك الأقل قدرة على حماية أنفسهم من COVID19. ليس هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب - بل هو الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على هذه الأزمة".

We all need to stand in solidarity with those least able to protect themselves from #COVID19.



This is not only the right thing to do -- it is the only way we will overcome this crisis.https://t.co/qiwxsqF010 — António Guterres (@antonioguterres) June 13, 2020

وفي وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم تسبب في معاناة أكثر من 820 مليون شخص في العالم بسبب الجوع، مشيرا إلى أن هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام سكان العالم ولكن اليوم بسبب أزمة كورونا تزداد معاناة الكثيرين بسبب الجوع مما يجعل الأمور أكثر سوأ في بعض المناطق.

وقال أنطونيو جوتيريس، في رسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام سكاننا البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة. ولكن ، اليوم ، أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع و COVID19 يجعل الأمور أسوأ. للقضاء على الجوع ، يجب أن نضمن الحصول الشامل على أغذية صحية ومغذية".

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هناك 20 مليون طفل يفقدون لقاحاتهم وتطعيمهم بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا، قائلا: "20 مليون طفل يفقدون بعض لقاحاتهم الآن بسبب COVID19، يتم إيقاف حملات التحصين، ويمكن أن تتسع الفجوات في توصيل اللقاحات العالمية بشكل أكبر. يجب أن نجد طرقًا آمنة لمواصلة تقديم التطعيمات ، حتى أثناء الوباء".

وتحدث أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن أن انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في معاناة انسانية واقتصادية كبيرة حول العالم، قائلا: "يتسبب COVID19 في معاناة إنسانية هائلة ومصاعب اقتصادية حول العالم. نحن بحاجة إلى وحدة وتضامن أقوى بكثير إذا أردنا أن نتغلب على هذا الوباء العالمي معا وأن نبني مستقبلا أكثر أمنا واستقرارا".