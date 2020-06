جوتيريس: دعم الأشخاص الأقل قدرة على حماية أنفسهم من كورونا الطريق لعبور الأزمة

طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بدعم الأشخاص الأقل قدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "علينا جميعًا أن نقف متضامنين مع أولئك الأقل قدرة على حماية أنفسهم من COVID19. ليس هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب - بل هو الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على هذه الأزمة".

We all need to stand in solidarity with those least able to protect themselves from #COVID19.



This is not only the right thing to do -- it is the only way we will overcome this crisis.https://t.co/qiwxsqF010