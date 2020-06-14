جلسة حوارية عن كيفية التعامل مع بعض المشكلات الخدمية ضمن دورة تأهيل الشباب ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تتواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، والتى تستغرق 3 أسابيع، حيث تضمنت فعاليات اليوم عروض توضيحية لبعض الحالات الواقعية بشأن مشكلات فى القطاعات الخدمية الحيوية، ومقترحات التعامل معها، وأى المقترحات أفضل من حيث المكان والزمان والامكانات المتوافرة.

وناقش المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم مع الشباب كل المقترحات ، خلال مناقشة حوارية، فى حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، حيث أشار المحافظ إلى بعض الجوانب والآليات اللازمة لإدارة أزمة بشكل جيد، والخروج منها بأفضل الحلول وأقل الخسائر، مشيرا إلى أن متخذ القرار يتعرض فى الأزمات للاختيار بين بدائل محدودة، على أن يكون البديل أو الحل أو القرار المتخذ هو الأفضل من حيث معايير ومعطيات معينة.

ونوه محافظ بنى سويف عن أهمية أن يضع المسئول فى حسبانه أنه فى حالة الأزمة يجب أن يختار بين الحلول المطروحة على حسب الإمكانات والموارد المتاحة أولا، ولا يعتمد على فكرة توافر دعم خارج الامكانات المتاحة لديه، بجانب أن تكون لديه معلومات وبيانات محددة بحجم ومكونات الدعم الخارجى الممكن، وكيفية الحصول عليه عند الحاجة إليه.

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من مجموعة الشباب لما طرحوه من أفكار ومقترحات بشأن حلول لبعض المشكلات والتحديات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على اصرار وارادة قوية من المجموعة على التعامل بشكل عملى ، والانخراط فى منظومة العمل التنفيذى بكل حماس وطاقة.

ومن جانبه استعرض السيد بلال حبش نائب المحافظ حزمة البرامج التأهيلية التى تم تدريب وتأهيل المجموعة عليها ، والتى شملت كافة الجوانب العملية والتنفيذية والتوعوية ، وذلك فى العديد من المجالات والتخصصات مثل : القانون،الإدارة، الأمن القومى ، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ، الإعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات.

وأِشار نائب المحافظ إلى أن الدورة شهدت مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية ، حيث شهدت تجاوبا وتفاعلا من جانب مجموعة الشباب المشاركين ، مؤكدا على أن الدورة كانت مفيدة ، خاصة وأنها شملت كافة الجوانب ، بهدف تأهيل الشباب على القيادة والعمل التنفيذى من خلال تنمية الجانب العملى والعلمى فى نفس الوقت ، منوها أنه سيتم اختتام فعاليات اليوم بمحاضرات عن الأمن القومى.