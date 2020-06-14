تقرير بريطانى يكشف: وفيات الأطفال الأقل من 15عاما بكورونا ضئيلة جدا

كتبت إيناس البنا

أظهر بحث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة لديهم فرصة "ضئيلة" تمثل 1 من بين 3.5 مليون فرصة للوفاة من فيروس كورونا، وقام العلماء بتحليل البيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) ووجدوا أن الخطر على الأطفال أقل من تعرضه للبرق الذى يتعرض له الكثير ببريطانيا على مدار العام، وفي إنجلترا وويلز وفقا لتقرير جريدة " thesun"، مات طفلان فقط تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا من Covid-19 ، وهو ما يعادل واحدًا من كل 3.58 مليون في هذه الفئة العمرية.



وفيات كورونا فى الاطفال

وحتى الآن في المملكة المتحدة توفي أكثر من 40.000 شخص من Covid-19، وأظهرت دراسات مختلفة أن الأطفال معرضون لخطر ضئيل من الفيروس، يأتي ذلك في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة أمس عن خططها لإعادة فتح المدارس الابتدائية بالكامل قبل العطلة الصيفية.

كما ادعى الباحثون في السابق أن فتح المدارس ودور الحضانة من غير المرجح أن يكون له تأثير على معدلات وفيات Covid-19 بين كبار السن، وقد تم افتتاح المدارس في إنجلترا مرة أخرى في 1 يونيو ، لكن العديد من الآباء اختاروا إبقاء أطفالهم في المنزل.

وأعيد فتح الفصول الدراسية في معظم أنحاء أوروبا الآن ولم يكن هناك ارتفاع كبير في الحالات بسبب هذا.

وقال فريق من العلماء في قسم علم الأوبئة الطبية والإحصاء الحيوي في معهد كارولينسكا ، بالقرب من ستوكهولم في السويد ، إن الأطفال ليسوا "المحركات الرئيسية للوباء".



الأطفال تواجه خطرا أقل وأجرى الباحثون مراجعة منهجية لأكثر من 47 دراسة منفصلة أظهرت أن الأطفال أقل عرضة لالتقاط الفيروس والانتشار والمعاناة من الأعراض الشديدة لفيروس كورونا. وأجرى الباحثون مراجعة منهجية لأكثر من 47 دراسة منفصلة أظهرت أن الأطفال أقل عرضة لالتقاط الفيروس والانتشار والمعاناة من الأعراض الشديدة لفيروس كورونا.

وقال الباحثون إنه من غير المحتمل أن يصيب الأطفال أسرهم أو معلميهم أيضا، وقال البروفيسور السير ديفيد شبيجلهولتر من جامعة كامبريدج ، إن الحل لهذا الوباء قد يتمثل في النظر في كيفية إدارة تفشي الأمراض المجتمعية الأخرى.

كما تظهر الدراسات أن الأطفال يعانون من أعراض أقل خطورة لفيروسات التاجية، ويقل احتمال وفاتهم بسببها، ويعتقد أيضًا أنهم ينشرونه بشكل أقل أيضا.