اليوم السابع
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وزير الصحة الألمانى: ليس لدينا معلومات عن خطورة انتقال كورونا بين الأطفال

الخميس، 28 مايو 2020 09:01 م
وزير الصحة الألمانى: ليس لدينا معلومات عن خطورة انتقال كورونا بين الأطفال صورة تعبيرية
كتب محمد رضا

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اعتبر وزير الصحة الألمانى ينس شبان، أن من الصعب حاليًا إعلان تقديرات يعول عليها بشأن خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، داخل مدارس ورياض أطفال، وقال لصحيفة "أوجسبروجر الجماينه"، اليوم الخميس: "الحقيقة أن لدينا حالياً وضعاً دراسياً لا يسمح باستنتاجات حقيقية عن مدى إسهام الأطفال فى انتشار الفيروس"، وأضاف الوزير الألمانى، "هناك تقييمات مختلفة تماماً، وهذا يجعل من الصعب للغاية اتخاذ قرارات سياسية".

 

وأشار شبان، إلى ظهور معلومات علمية جديدة بشكل يومى تقريباً عن فيروس كورونا، موضحاً أن ذلك يجبر الأوساط السياسية على تغيير تقييماتها وتكييف إجراءاتها بناءً على ذلك، وأوضح أن ذلك أمر صعب للغاية بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال.

 

يذكر أن جميع الولايات الألمانية أغلقت المدارس ورياض الأطفال فى منتصف مارس الماضى، للحد من انتشار الفيروس، وفى الوقت الحالى يُمهد لفتح المدارس ورياض الأطفال فى كل مكان، دون خط موحد لذلك.

 

يشار إلى ولاية شلزفيج-هولشتاين، قررت، أمس الأربعاء، أن يذهب جميع تلاميذ المدارس الابتدائية مجدداً إلى المدرسة اعتباراً من 8 يونيو المقبل، دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وذلك وفقًا لما نقله موقع "24" الإماراتى، عن وكالة الأنباء الألمانية.

 

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، كان قد كشف، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع إلى 179717 حالة، وكشفت بيانات للمركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 8411 بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

 

 

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لابد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وأضافت أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".

 


فيروس كورونا المستجد

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